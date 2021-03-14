اجتماع لممثلى الوفاق مع قيادة الجيش الليبى لبحث تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار

تعقد اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التي تضم ضباطًا رفيعي المستوى ممثلين عن حكومة الوفاق والقيادة العامة للجيش الليبي، اليوم الأحد، اجتماعًا جديدًا في مدينة سرت وسط ليبيا، لمتابعة تنفيذ البنود المتبقية من اتفاق وقف إطلاق النار، وفقًا لما قاله مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي خالد المحجوب للعربية نت.وتابع المحجوب: إن الاجتماع الذي سيعقد على مدار يومين، سيبحث إتمام التنسيق بين اللجان الأمنية في ما يخص فتح الطريق الساحلي بين مدينتي مصراتة وسرت أمام حركة النقل، وكذلك الوقوف على آخر مراحل نزع الألغام، إلى جانب متابعة طريقة وآلية عمل المراقبين الدوليين.ونقلا عن العربية نت، أضاف المحجوب في تصريح لها، أن اللقاءات ستبحث أيضا استكمال تفاهمات جنيف التي تمّ التوقيع عليها، وأبرزها ملف إجلاء المرتزقة والأجانب من الأراضي الليبية، وهو أحد الملفات التي لا تزال تراوح مكانها دون تحقيق تقدم ملموس، ويهدّد استمراره سلامة المرحلة الانتقالية في ليبيا.وقبل أكثر من أسبوع، وصل فريق من المراقبين الدوليين إلى ليبيا، من أجل متابعة ملف وقف النار والتحقق من مغادرة المرتزقة والجنود الأجانب المنتشرين في البلاد.