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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مفاجأة.. عائلة بريطانية تعانى من أعراض الإصابة بكورونا منذ عام

الأحد 14/مارس/2021 - 07:38 ص
الإصابة بكورونا
الإصابة بكورونا
هدير سند
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كشف شبكة "سكاي نيوز" أن أفراد عائلة في بريطانيا استمرت معاناتهم من أعراض صحية معينة، بعد مرور عام على إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وذكر التقرير أن العائلة المكونة من الزوجين زيد وتشارلي إلى جانب خمسة أطفال، أصيبوا بكورونا في مارس 2020، إلا أنهم لا زالوا يعانون من قائمة طويلة من الأعراض.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية عن الزوجة تشارلي قولها، إن قائمة الأعراض طويلة، وتشمل الصداع ونزيف الأنف، ومشاكل في العينين وطفح جلدي، وآلام في البطن والمعدة، وإحساس بالخمول والتحسس، وتقشير اليدين، وتقرحات في الفم والقدمين.

من جانبه قال إيميت البالغ من العمر 8 سنوات، إنه يواجه صعوبة في التنفس، وخصوصا أثناء النوم.

وبدوره أشار بيك البالغ من العمر 12 عاما، إلى معاناته ضيقا في التنفس في حال ممارسة أي مجهود بدني، هذا إلى جانب الصداع وحكة في الساقين.

جدير بالذكر أن العائلة تتلقى الدعم من مجموعة "لونج كوفيد كيدز"، والتي تشرف على الأطفال الذين يعانون من الآثار الطويلة لفيروس كورونا المستجد.

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