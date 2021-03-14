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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الدولى: تركيا أكثر دولة عالميا سجنا للصحفيين

الأحد 14/مارس/2021 - 07:01 ص
اعتقال الصحفيين
اعتقال الصحفيين
هدير سند
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قال الاتحاد الدولي للصحفيين، إن تركيا تعد أكثر دولة عالميا سجنا للصحفيين.

وأوضح الاتحاد أنه يوجد ما لا يقل عن 229 صحفيًا حول العالم في السجن بسبب وظائفهم اعتبارًا من مارس 2021، مشيرا إلى أن هناك 67 صحفيًا مسجونًا في تركيا، وبالتالي أصبحت هي أكبر سجن للصحفيين في العالم.

كما أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين في تقريره السنوي عن وفيات الصحفيين، حيث قال إن عدد الصحفيين القتلى في عام 2020 ارتفع بنسبة 17% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 65.

وورد في التقرير أن الصحفيين قتلوا في 16 دولة مختلفة، جراء حريق وهجوم واعتداء.

وللمرة الرابعة خلال السنوات الخمس الماضية، كانت المكسيك الدولة التي قُتل فيها 14 صحفيًا وأكبر عدد من الصحفيين.

وتلت المكسيك أفغانستان بـ10 وفيات، وباكستان بـ9 وفيات، والهند بـ8 وفيات، والفلبين وسوريا بـ4 وفيات، ونيجيريا واليمن بـ3 وفيات.

كما قُتل صحفيون في العراق والصومال وبنجلاديش والكاميرون وهندوراس وباراجواي وروسيا والسويد.

ومنذ أن بدأ الاتحاد الدولي للصحفيين في حفظ السجلات عام 1990، قُتل ما مجموعه 2680 صحفيًا.

وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، أنتوني بيلانجر، إن "الحكم الوحشي لأباطرة الجريمة في المكسيك، وعنف التيارات المتطرفة في باكستان وأفغانستان والصومال، فضلًا عن عدم تسامح المتشددين في الهند والفلبين، ساهم في إراقة الدماء المستمرة".

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