ضبط 117 ألف عبوة عصير فاسدة فى حملة مكبرة بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، بالاشتراك مع مباحث التموين ومديرية الصحة، حملة تموينية مكبرة للرقابة والمتابعة الميدانية المستمرة والتصدي بكل حزم لمنع الغش والتدليس والحفاظ على صحة المواطن.وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 2،992 كرتونة من عصائر ومشروبات مختلفة بإجمالي 116،647 عبوة بوزن 22 طنًا منتهية الصلاحية وغير محتفظة بخواصها الطبيعية؛ لوجود انبعاث وانتفاخات وديدان حية وميتة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بمخازن أحد المصانع الكبرى الخاصة بتصنيع العصائر والمشروبات بمركز بدر.وتم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة.