القبض على مسن تركى تحرش بطفلة بأحد المتاجر فى أنقرة

ألقت الشرطة التركية القبض على رجل يبلغ من العمر 62 عامًا، بعد أن ثبت تحرشه بطفلة صغيرة عراقية الجنسية، 10 سنوات، بأحد متاجر مدينة أنقرة.ووفقًا لما نشرته جريدة «krt» التركية، فقد شهد أحد المتاجر بحي ماماك فيصل بمدينة أنقرة واقعة تحرش قبل 3 أيام، حيث تحرش الرجل المسن بالطفلة الصغيرة أثناء وجودها بالمتجر، واقترب منها بشكل غريب، فذهبت الفتاة إلى العاملين بالمتجر، ولكن سرعان ما فرّ هذا الرجل المسن إلى خارج المتجر.وتم إبلاغ الشرطة التي تحركت على الفور لمكان الواقعة، وتم تفريغ كاميرات المراقبة وتحديد هوية هذا الرجل وإلقاء القبض عليه.