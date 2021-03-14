عاصفة ثلجية خطيرة تضرب أمريكا

كشفت وكالة «رويترز»، أن الولايات المتحدة بانتظار عاصفة ثلجية «خطيرة»، وفق وصف الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية خلال الأيام الثلاثة المقبلة، حيث توقعت الهيئة عاصفة ثلجية ربيعية قوية خلال الأيام المقبلة على جبال روكي والسهول العظمى الوسطى.وحذر خبراء الأرصاد من جو عاصف وانقطاع الكهرباء وحدوث انهيارات ثلجية، ووجهت الهيئة تحذيرات من هبوب عاصفة ثلجية على مناطق بولاية وايومنج وغربي ولاية نبراسكا، حيث يمكن أن يؤدي تراكم الثلوج حتى 61 سنتيمترًا، والرياح العاتية التي تصل سرعتها إلى 105 كيلومترات إلى أوضاع خطيرة.ونبهت هيئة الأرصاد الجوية المسافرين على الطرق بضرورة حمل إمدادات طوارئ ومصابيح كهربائية، محذرة من أن الرياح العاتية والثلوج الكثيفة قد تتسبب في أضرار جسيمة بالأشجار وخطوط الكهرباء.وكانت الولايات، من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي، شهدت في فبراير الماضي سقوط أمطار متجمدة وثلوج وهبوب عاصفة ثلجية هائلة، تأثرت بها الولايات الجنوبية مثل تكساس التي عادة ما تسجل ارتفاعا في درجة الحرارة.وقالت هيئة الأرصاد الجوية: «يعيش أكثر من 150 مليون أمريكي في مكان تم فيه التحذير من الصقيع أو من هطول الأمطار المتجمدة ووضع خطط تأهب لمواجهة العواصف الثلجية».ويعود سبب موجة البرد المفاجئة التي ضربت الولايات المتحدة القارية إلى مزيج من الإعصار القطبي الذي يحمل درجات حرارة متجمدة والمنخفض النشط مع موجات هطول الأمطار.