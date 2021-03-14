فرانس 24: الاكتشافات المسيحية الأثرية تنعش السياحة المصرية

أشادت "فرانس 24" بالاكتشافات الأثرية المسيحية الأخيرة في صحراء مصر، معتبرة أنها سوف تنعش قطاع السياحة المصري الذي تضرر الفترة الأخيرة بسبب كورونا.وأعلنت وزارة الآثار، أمس السبت، عن اكتشاف فريق أثري فرنسي نرويجي، آثار مسيحية جديدة في الصحراء الغربية بمصر، لتكشف عن الحياة الرهبانية المسيحية في المنطقة في القرن الخامس الميلادي.وقالت في بيان "اكتشفت البعثة الفرنسية النرويجية خلال حملتها الثالثة للتنقيب في موقع تل الجنوب قصر العجوز بالواحات البحرية عدة مبان من البازلت وأخرى محفورة في الصخر وبعضها من الطوب اللبن".وقال أسامة طلعت، رئيس قسم الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الوزارة، إن المجمع يتكون من "ستة أقسام تحتوي على أنقاض ثلاث كنائس وخلايا رهبان"، تحمل جدرانها رسومات ورموز ذات دلالات قبطية.وقال رئيس البعثة فيكتور جيكا إن "19 مبنى وكنيسة منحوتة في الصخر" تم اكتشافها في عام 2020، بحسب البيان.وأضاف جيكا أن جدران الكنيسة كانت مزينة "بنقوش دينية" ومقاطع من الكتاب المقدس باليونانية تكشف "طبيعة الحياة الرهبانية في المنطقة"، مشيرًا إلى أن ذلك يظهر بوضوح وجود رهبان هناك منذ القرن الخامس الميلادي.ووفقًا للمعهد الفرنسي للآثار الشرقية، المسئول عن البعثة، فإن الموقع البعيد، الواقع في الصحراء جنوب غرب العاصمة القاهرة، كان محتلًا من القرن الرابع إلى القرن الثامن، ومن المحتمل أن يكون شهد حالة من النشاط الكبير في القرنين الخامس والسادس.وتابعت فرانس 24: لقد أعلنت القاهرة عن العديد من الاكتشافات الأثرية الجديدة الكبرى في الأشهر الأخيرة على أمل تحفيز السياحة، وهو قطاع عانى من ضربات متعددة - من عام 2011 إلى جائحة فيروس كورونا.