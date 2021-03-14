ضبط 388 مخالفة مرورية فى حملة بالغربية

شنت إدارة المرور بمديرية أمن الغربية، بقيادة العميد عمرو رأفت، حملة مرورية على الطرق والشوارع الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة، على مدار أمس السبت، تم خلالها تحرير 388 مخالفة مرورية متنوعة.وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد عمرو رأفت، مدير إدارة مرور الغربية، بتحرير وضبط 388 مخالفة متنوعة، شملت، السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، وضبط دراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.كما حصلت الحملة 29 ألفا و100 جنيه غرامات فورية، ومصادرة المركبات والدراجات المضبوطات، وإخطار النيابات المختصة بذلك.