رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موريتانيا تعتمد لقاحى «سينوفارم» و«أسترازينيكا» لمواجهة كورونا

الأحد 14/مارس/2021 - 05:54 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
أ ش أ
طباعة
قال وزير الصحة الموريتاني محمد نذير ولد حامد إن بلاده اعتمدت لقاحي (سينوفارم) الصيني و(أسترازينيكا) المضادين لفيروس كورونا.

ونقلت صحف نواكشوط، عن الوزير، تصريحاته خلال لقاء صحفي، بمناسبة مرور عام كامل على تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، بأنه تم اعتماد هذين اللقاحين، لأنهما أقل تكلفة مقارنة بلقاحي (فايزر) و(موديرنا) باهظي الثمن، كما لانملك الأجهزة الخاصة بتخزينهما.

وأضاف أن الصين قدمت لموريتانيا 50 ألف جرعة من لقاح (سينوفارم) كمساعدة، مشيرا إلى أن الخطوط الموريتانية للطيران حصلت على الضوء الأخضر من الحكومة لنقل هذه الجرعات إلى البلاد.

كما كشف الوزير عن دخول موريتانيا في مفاوضات مع الشركة المصنعة للقاح (سبوتينك) الروسي؛ من أجل اقتنائه، وبرر تأخر تسلم حصة بلاده من اللقاح ضمن مبادرة (كوفاكس) بالقول إن المبادرة "لديها معايير تحدد من خلالها الأولوية، وهي معايير تتعلق بالمرض"، مؤكدا أن موريتانيا لا تشكل أولوية، لأنه لو كان عندنا الكثير من الوفيات لكنا أولوية".

وسجلت وزارة الصحة الموريتانية 17 ألفا و424 إصابة مؤكدة بالفيروس، بعد عام على ظهوره في البلاد، وبلغت حالات الشفاء 16ألفا و762 حالة، فيما توفي 443 شخصا.

موضوعات متعلقة

«أتربة وانخفاض حرارة».. تفاصيل طقس اليوم

هل الآثار الجانبية للقاح كورونا تسبب الوفاة؟ «الأعلى للمستشفيات الجامعية» يجيب

مدبولى لأهالى القاهرة التاريخية: منطقة الرئيس السيسى.. وحريص على تطويرها

«5 أشخاص اقتحموا شقتها».. تفاصيل مصرع سيدة السلام

الصور

image description

وقفة احتجاجية لأهالي «البصارطة» بسبب «تجارة المخدرات»

image description

صيانة أعمدة الإنارة بقرية البصارطة في دمياط (صور)

image description

طرح بيع 25 وحدة سكنية لصندق الإسكان الاقتصادى بدمياط

image description

«مهندسين أسيوط» تناقش اضطراب التوحد والاكتشاف المبكر للمرض ونفي الخرافات

image description

محافظ أسيوط: طلاب ومعلمى مدارس التعليم الفنى طوروا كورنيش النيل

الأكثر قراءة

التعليم تعلن رابط الحصول على نتيجة «اولى وتانية ثانوى» للترم الثاني 2021

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

حريق هائل فى أحد المبانى السكنية بالنهضة (فيديو)

«الصحة» تكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

إحالة مراهقتين فرنسيتين للقضاء بسبب «تيك توك»

بعثة الأهلى تصل الكونغو استعدادا لمواجهة فيتا كلوب

رئيس تحرير بيلد الألمانية يطلب إعفاءه موقتًا من منصبه بعد اتهامات وجهت إليه

أتلتيكو مدريد يتعثر مجددا فى الدورى الإسبانى بتعادله السلبى مع خيتافى

أيام زمان

«احترف أدوار الشر».. حكاية الطفل عاطف مكرم مع السينما

«لا تتحدث في التليفون».. حكاية الزواج الذي سبب أزمة لميرفت أمين

«أحب دائمًا أن أكون في حالة حب».. عمر الشريف يعترف

«هرب من غرفة العمليات».. حكاية عبد السلام النابلسي مع المرض

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
دينيس سميث.. الأجندة الخفية للعولمة
ماجد حبته
الإيد الممدودة
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة: نحرص على مواصلة تنفيذ البرامج الإبداعية لخلق شخصيات مستنيرة

القومى للترجمة يصدر منزل الأشباح

شخصيات الكاريكاتير المصري.. من رفيعة هانم إلى عزيز بك الأليت

لحظة من لحظات المكاشفة