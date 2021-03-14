موجة جديدة من هجرة الكفاءات التركية

أكد تقرير ألماني أن تركيا تشهد في الوقت الحالي موجة جديدة من هجرة الأدمغة والكفاءات، حيث يزداد الخريجون الشباب وأصحاب الخبرات يأسا من وطنهم، مع استمرار الحكومة في قمع المعارضة، وفشلها في تقديم فرص عمل لخريجي الجامعات من الشباب وأصحاب المؤهلات العليا.ووفقا لموقع "دويتشه فيليه" الألماني، تتزايد هجرة المواطنين الأتراك خارج بلادهم، ولاسيما المثقفين منهم، حيث يبحث المزيد من الطلاب والخريجين الشباب عن حياة جديدة في الخارج هربا من اشتداد القبضة الأمنية وقمع الحريات في الداخل، مضيفا أن ألمانيا تعد هي الوجهة الأولى للأتراك المهاجرين من الشباب.وتابع التقرير أن سياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، تدفع الشباب إلى التفكير في الهجرة بشكل كبير، حيث يلقى الشباب باللوم على الحكومة في عدم توفير فرص كافية للأتراك المؤهلين بل على العكس تقوم بوصمهم والانحطاط من قدرهم.َوأوضح "دويتشه فيليه" أن حدة الانتقادات ضد حكومة أردوغان تصاعدت بشكل ملحوظ منذ اندلاع الاحتجاجات في جامعة بوغازيتشي المرموقة في اسطنبول في يناير الماضي، بعد أن عين أردوغان عميدًا غير محبوبًا ومواليًا لحزبه الحاكم "العدالة والتنمية"، حيث قامت الشرطة بقمع المتظاهرين واعتقال العديد منهم، ووصفت حكومة أردوغان الطلاب المتظاهرين بـ "الإرهابيين والبعض الآخر بالمنحرفين أخلاقيا".وأشار التقرير، إلى مسح أجراه معهد الأبحاث التركي Metropoll مؤخرًا، ووجد أن 47% من الأتراك يرغبون في الدراسة أو العمل في الخارج، وأن المزيد من الأتراك من حملة المؤهلات العليا يغادرون البلاد "للبدء من جديد في الخارج".ونقل الموقع عن زكي أوزتورك، الذي درس الفلسفة في "جامعة الشرق الأوسط التقنية" الحكومية في أنقرة (ODTÜ)، كما درس في جامعة هومبولت في برلين، قوله: "مثلي مثل العديد من أقراني، انا غير سعيد في مواجهة التغييرات الجذرية التي تشهدها البلاد، لذلك قررت مغادرة تركيا مرة أخرى في عام 2017 لكي اعيش واستقر في ألمانيا".وارتفع عدد الأتراك الذين انتقلوا للعيش في الخارج في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في يوليو 2016، وما تلاها من حملات قمع أسفرت عن اعتقال أكثر من 77 ألف شخص، وفصل أكثر من 150 ألف موظف من موظفي الخدمة المدنية والعسكرية وغيرهم من الوظائف الحكومية بسبب صلاتهم المزعومة بالإرهاب.ويتواصل لجوء المواطنين الأتراك إلى ألمانيا هربًا من الأوضاع في بلدهم والتدهور الكبير في أوضاع الحريات وحقوق الإنسان، وبنسب أعلى بكثير عمّا سبق، كما أنّ الاعتراف بطلبات اللجوء شهد ارتفاعا ملحوظا أيضًا.وكان عدد طالبي اللجوء من تركيا ارتفع بقوة شديدة في ألمانيا بعد محاولة الانقلاب، ففي الفترة بين عامي 2013 وحتى 2015، تقدم نحو 1800 شخص من تركيا كل عام بطلب لجوء في ألمانيا، فيما بلغ العدد 5742 طلبا في عام 2016، وزاد إلى 8483 شخصا في 2017، ووصل إلى 10655 شخصا في عام 2018، بحسب بيانات الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين.و إجماليا، وصل عدد الأتراك الذين هاجروا من بلادهم للدراسة او العمل في الخارج إلى 330 ألف في 2019، بعد 3 أعوام من محاولة الانقلاب في البلاد، وذلك وفقا للبيانات الرسمية لهيئة الإحصاء التركية.