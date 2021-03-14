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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية التونسية ترد على تصريحات هشام المدب حول ليبيا

الأحد 14/مارس/2021 - 02:55 ص
هشام المدب
هشام المدب
وكالات
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أعربت وزارة الخارجية التونسية عن دهشتها لتصريحات الناطق السابق باسم وزارة الداخلية التونسية هشام المدب، معتبرة أنها "تمس بعراقة العلاقات التونسية الليبية".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قالت الوزارة في بيان لها: "تبعا لما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات غير مسؤولة حول العلاقات التونسية الليبية صادرة عن من لا صفة له ولا يمثل إلا نفسه ولا يلزم الدولة التونسية في شيء، تعرب وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عن استغرابها الشديد من تكرار المحاولات اليائسة للتشويش على الروابط الأخوية الصادقة التي تجمع الشعبين التونسي والليبي".

وأضافت: "وإذ تستنكر وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج هذه التصريحات وترفضها بشدة وتدعو إلى الكف عنها لأنها لن تفلح بأي حال من الأحوال في بلوغ مآربها المعلومة، فإنها تجدد التذكير، بالمناسبة، بأن لدى تونس قناعة راسخة بأن ما يجمعها بالشقيقة ليبيا من تاريخ مشترك، وأواصر حضارية واجتماعية وثقافية متينة، وإيمان قوي بوحدة المصير وبقيم التضامن والتكامل والتآزر هي مكتسبات صلبة ومبادئ ثابتة أسمى بكثير من كل اعتبارات أخرى، وهي، كذلك، الرافد الحقيقي لتوطيد وشائج الأخوة وعلاقات التعاون في كل المجالات لتحقيق التنمية الشاملة والمتضامنة في البلدين والتي تلبي التطلعات المشروعة للشعبين التونسي والليبي في الاستقرار والنماء".

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