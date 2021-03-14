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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل تقرر نشر كتيبتين عسكريتين من النساء على حدود لبنان

الأحد 14/مارس/2021 - 02:49 ص
الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي
وكالات
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أفادت هيئة البث الإسرائيلية «كان»، بأن الجيش الإسرائيلي قرر نشر كتيبتين عسكريتين على خطوط التماس شمالي البلاد، يكون مجندوهما من النساء حصرًا.

وذكرت «كان» أن شرطة حرس الحدود الإسرائيلية ستدشن لأول مرة، كتائب عسكرية للنساء فقط بهدف أداء مهام أمنية جارية على خطوط التماس.

وأكدت أن المفوض العام للشرطة الإسرائيلية قد عقد اجتماعًا مهمًا مع رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، وتم الاتفاق على إقامة كتيبتين نسائيتين، على أن يتم تنفيذ القرار خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونقلت عن مسؤولين أمنيين أن المجندات سيعملن بشكل أساسي في جزء من شمال مدينة روش هعاين شمال إسرائيل، لمنع أي نشاطات إرهابية أو إجرامية.

وأشارت إلى أن هذه المنطقة العسكرية تعمل فيها قوة مهمات مشتركة للجيش الإسرائيلي وحرس الحدود معًا، وأن الكتيبتين النسائيتين ستكون مهامهما اتباع الإجراءات الأمنية في شمال الضفة الغربية.

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