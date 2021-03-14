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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكستان ترسل مساعدات طبية إلى العراق لمواجهة كورونا

الأحد 14/مارس/2021 - 02:48 ص
مساعدات طبية
مساعدات طبية
وكالات
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أعلنت باكستان عن إرسال شحنة من المساعدات الطبية إلى العراق لرفد جهوده في مواجهة جائحة فيروس كورونا، انطلاقا من مبدأ الوقوف مع الشعب العراقي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" قالت وزارة الخارجية الباكستانية: "تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء عمران خان، فإن باكستان قررت إرسال ثلاث شحنات من المساعدات الطبية للعراق".

وأضافت أن "باكستان تولي اهتماما كبيرا لعلاقاتها مع العراق، وتعتبرها علاقات أخوية عريقة تضرب جذورها في عمق التاريخ وتستند على القيم الدينية المشتركة".

وأشارت إلى أن جائحة فيروس كورونا تعد تحديا عالميا لا يمكن احتواؤه إلا بالتضامن والتعاون الدوليين.

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