رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الأفغانى يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية

الأحد 14/مارس/2021 - 02:47 ص
الرئيس الأفغاني
الرئيس الأفغاني أشرف غني
وكالات
طباعة
أعرب الرئيس الأفغاني أشرف غني وقائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي كينيث ماكينزي عن قلقهما لتصاعد العنف في أفغانستان، مع استمرار الهجمات ضد المدنيين وقوات الأمن.

وحسب بيان للرئاسة الأفغانية، اليوم، استقبل غني ماكينزي في كابل، حيث أعربا عن "قلقهما بشأن ارتفاع مستوى العنف"، وناقشا عملية السلام الأفغانية ودعم القوات الحكومية.

واتهم الرئيس الأفغاني حركة "طالبان" بالوقوف وراء هجوم أوقع عشرات القتلى والمصابين بسيارة مفخخة قرب مقر للشرطة في ولاية هرات غربي البلاد مؤخرا، وشدد على أن الحركة تسعى إلى تعقيد الأزمة القائمة في البلاد.

ومؤخرا اختتم المبعوث الأمريكي للمصالحة الأفغانية زلماي خليل زاد، مباحثات استغرقت ثلاثة أيام وصفها بـ"المثمرة"، مع الحكومة الأفغانية وسياسيين في كابل.

ولفت خليل زاد إلى أنه ناقش بدائل وخيارات دفع عملية السلام، ودعا الحكومة الأفغانية وطالبان لإيجاد مسار للتسوية ووقف إطلاق النار في عموم البلاد، مشيرا لوجود ما وصفه بـ"تأييد واسع" للحاجة للمضي إلى الأمام بشكل أسرع نحو تحقيق السلام الدائم.

ومن المقرر أن تستضيف موسكو اجتماعا في 18 مارس الجاري على مستوى الممثلين الخاصين لروسيا والصين والولايات المتحدة وباكستان سيخصص للتسوية بين الأطراف الأفغانية.

موضوعات متعلقة

التعليم تعلن رابط الحصول على نتيجة «اولى وتانية ثانوى» للترم الثاني 2021

رابط توزيع مناهج الأزهر الجديدة 2021 للترم الثاني

موعد بدء الدراسة الترم الثاني 2021 في المدارس

«أتربة وانخفاض حرارة».. تفاصيل طقس اليوم

الصور

image description

صيانة أعمدة الإنارة بقرية البصارطة في دمياط (صور)

image description

طرح بيع 25 وحدة سكنية لصندق الإسكان الاقتصادى بدمياط

image description

«مهندسين أسيوط» تناقش اضطراب التوحد والاكتشاف المبكر للمرض ونفي الخرافات

image description

محافظ أسيوط: طلاب ومعلمى مدارس التعليم الفنى طوروا كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال تغطية وتبطين ترعة بني فيز (صور)

الأكثر قراءة

التعليم تعلن رابط الحصول على نتيجة «اولى وتانية ثانوى» للترم الثاني 2021

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

تفاصيل جديدة عن رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

مدبولى يكلف بعدم إصدار أى تصاريح بناء أو هدم فى نطاق القاهرة التاريخية

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

بعثة الأهلى تصل الكونغو استعدادا لمواجهة فيتا كلوب

أتلتيكو مدريد يتعثر مجددا فى الدورى الإسبانى بتعادله السلبى مع خيتافى

ملياردير هندى يتخطى أغنى أغنياء العالم بثروته

أودينيزى يتعادل مع جنوى بهدف لكل منهما في الدورى الإيطالى لكرة القدم

أيام زمان

«احترف أدوار الشر».. حكاية الطفل عاطف مكرم مع السينما

«لا تتحدث في التليفون».. حكاية الزواج الذي سبب أزمة لميرفت أمين

«أحب دائمًا أن أكون في حالة حب».. عمر الشريف يعترف

«هرب من غرفة العمليات».. حكاية عبد السلام النابلسي مع المرض

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
دينيس سميث.. الأجندة الخفية للعولمة
ماجد حبته
الإيد الممدودة
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
المزيد

الثقافة

شخصيات الكاريكاتير المصري.. من رفيعة هانم إلى عزيز بك الأليت

لحظة من لحظات المكاشفة

دم العنزة

ملهمة الشاعر