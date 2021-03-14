هزة أرضية بقوة 5.9 درجة تضرب المحيط الهادئ

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بتسجيل هزة أرضية بقوة 5.9 درجة في أرخبيل كيرماديك قرب نيوزيلندا بالمحيط الهادئ.وقالت الهيئة إن الهزة الأرضية وقعت على عمق 10 كم.وفي وقت سابق، سجل علماء الزلازل هزة بلغت قوتها 5.1 درجة، وقعت قبالة سواحل كامتشاتكا في أقصى شرقي روسيا.