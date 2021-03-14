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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا تعلن قرب تطبيق مذكرة التفاهم مع العراق حول المياه

الأحد 14/مارس/2021 - 02:44 ص
فاتح يلدز
فاتح يلدز
وكالات
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أكد السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز أن مذكرة التفاهم المبرمة بين بلاده والعراق بشأن المياه، ستدخل حيز التنفيذ قريبا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" قال: "تركيا تنظر بإيجابية للتعاون مع العراق بخصوص المياه.. تركيا قدمت عام 2019 خطة عمل بشأن مشكلة المياه إلى الجانب العراقي حينها، تضمنت خططا ومشاريع في مناطق محددة حسب حاجتها إلى المياه".

وأضاف: "التباين في وجهات النظر بين أنقرة وبغداد في موضوع المياه، ينبع من نظرة العراق إلى القضية على أنها مشكلة تقاسم للمياه.. للمشكلة خطوط أبعد من حصص المياه، وتكمن في عدم استخدام العراق للمياه بالشكل الأمثل".

وتابع: "القحط عام 2018، والسيول عام 2019، أظهرا أن العراق لا يستغل موارده المائية بشكل صحيح"، مؤكدا استعداد بلاده لتقاسم خبراتها مع العراق، سواء من الناحية التقنية أو من حيث الموارد البشرية.

وجاءت تصريحات السفير التركي على هامش مؤتمر المياه الدولي الأول في بغداد، الذي يشارك فيه وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد حمداني ومبعوث الرئاسة التركية إلى العراق فيصل أر أوغلو عبر اتصال مرئي، بالإضافة إلى ممثلين عن سوريا والأردن وهولندا.

ووقع البلدان في ديسمبر عام 2014 مذكرة تفاهم في مجال المياه تتضمن 12 مادة، أبرزها التأكيد على أهمية التعاون في مجال إدارة الموارد المائية لنهري دجلة والفرات، وتحديد الحصة المائية لكل دولة في مياه النهرين، والتأكيد على أهمية تقييم الموارد المائية.

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