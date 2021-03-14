ضجة فى إسرائيل بعد الكشف عن إرسال الإمارات طائرة لنتنياهو إلى عمّان

تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لهجوم إعلامي كبير بعد الكشف عن طائرة أرسلتها له الإمارات إلى العاصمة الأردنية عمان.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه "كان من المقرر أن يصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى دولة الإمارات على متن طائرة فاخرة أرسلت له من أبو ظبي".وأوضحت أن الطائرة الخاصة الفاخرة وهي من طراز "Embraer Lineage 1000" تابعة لشركة تملكها العائلة الحاكمة في أبو ظبي، وحطت في مطار عمان بالأردن وكان من المفترض أن تقل نتنياهو إلى الإمارات، إلا أنها عادت أدراجها الخميس بعد وقت قصير من إعلان إلغاء زيارة نتنياهو نتيجة المواجهة الدبلوماسية مع الأردن.وألغى نتنياهو زيارة له يوم الخميس إلى الإمارات، بسبب صعوبات طرأت على تنسيق مرور رحلته عبر الأجواء الأردنية.وجاء ذلك غداة إلغاء ولي عهد الأردن الأمير الحسين زيارته مساء الأربعاء الماضي إلى المسجد الأقصى في اللحظة الأخيرة بعد خلافات مع السلطات الإسرائيلية تتعلق بالترتيبات الأمنية.وأكدت الصحيفة أنه عندما يطير رئيس الوزراء الإسرائيلي في رحلات رسمية إلى الخارج على متن طائرات الركاب، يجب أن تكون منظومة "درع السماء" مثبتة على الطائرة.ويدور الحديث عن منظومة دفاع إسرائيلية نشطة لحماية الطائرات المدنية من الصواريخ المضادة للطائرات.وذكرت الصحيفة أن "إحدى رحلات نتنياهو الأخيرة كانت على متن طائرة خاصة لأحد المقربين منه نقلته إلى مدينة نيوم السعودية، حيث التقى بولي العهد السعودي".