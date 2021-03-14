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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب.. إعادة فتح حمامات فاس بعد أشهر من الإغلاق بسبب كورونا

الأحد 14/مارس/2021 - 02:38 ص
حمامات فاس
حمامات فاس
وكالات
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استأنفت الحمامات الشعبية بمدينة فاس عملها بعد أشهر من الإغلاق، الذي فرض بموجب إجراءات الحكومة في مواجهة جائحة كورونا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" قال عضو جمعية أرباب الحمامات بمدينة فاس يوسف الفضيلي، إن "رؤساء الملحقات الإدارية عقدوا الخميس الماضي مع أرباب الحمامات التابعة لنفوذهم اجتماعا طارئا، أخبروهم فيه بالقرار الذي اتخذته اللجنة المختصة، والقاضي بالسماح لهم بالعودة لمزاولة نشاطهم".

وأكد الفضيلي أن "نسبة الإقبال أمس على الحمامات التي فتحت أبوابها لم تتعد 15%، مقارنة بالفترات الاعتيادية لما قبل الإغلاق بسبب الجائحة"، مشيرا إلى أنه "تم الاقتصار على إرجاع 50% من عمال هذه الحمامات إلى عملهم".

وتابع: "أن عددا من أصحاب الحمامات اضطروا إلى الاستدانة من أجل إصلاح محلاتهم قبل إعادة تشغيلها، بعد أن تلاشت تجهيزاتها جراء فترة الإغلاق الطويلة".

أشار مصدر مطلع، إلى أن "السلطات طالبت أرباب الحمامات، خلال اللقاءات والزيارات التي قامت بها لمحلاتهم، بالتقيد بعدم تجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية لحماماتهم، كإجراء وقائي في مواجهة تفشي الفيروس".

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