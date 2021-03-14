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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تفتح أكبر تحقيق فى تاريخها.. اتهام 100 شخص إضافيين فى اقتحام الكابيتول

الأحد 14/مارس/2021 - 05:07 ص
اقتحام الكابيتول
اقتحام الكابيتول
وكالات
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أعلن الادعاء العام الأمريكي أنه من المتوقع اتهام أكثر من 100 شخص جديد على صلة باقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي، بارتكاب جرائم مختلفة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال الادعاء إن "التحقيق مستمر، وتتوقع الحكومة أن يتم توجيه الاتهام إلى ما لا يقل عن مئة شخص إضافي في قضية اقتحام الكابيتول".

وأضاف أنه "تم توجيه اتهامات إلى 300 شخص (سابقا)، وأن وزارة العدل تحقق في النشاط التآمري الذي قد يكون حدث قبل وقوع أعمال الشغب".

وأشار الادعاء إلى أن "التحقيقات والمحاكمات اللاحقة من المرجح أن تكون من أكبر التحقيقات في التاريخ الأمريكي، من حيث عدد المتهمين الذين تمت محاكمتهم وطبيعة وحجم الأدلة".

وأفادت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، بأن الجرائم قيد التحقيق تشمل التعدي على ممتلكات الغير، وممارسة العيف، والاعتداء على ضباط الشرطة، والسرقة وتدمير الممتلكات الحكومية، وإثارة الاضطرابات، والتآمر، وإطلاق النار، وغير ذلك.

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