«الأرصاد» تحذر من تقلبات الطقس

حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تخفيف الملابس خلال الفترة المقبلة بسبب التقلبات الجوية، موضحًا أن طقس اليوم الأحد، نهارًا دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة.وتابع «شاهين»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور» قائلًا: «طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد والرياح معتدلة»، مشيرًا إلى أن الطقس سيكون بارد ليلًا على شمال البلاد مائل للبرودة على جنوب سيناء، بارد على شمال وجنوب الصعيد.وأكد أن هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.واختتم بقوله: «نهاية فصل الشتاء رسميًا وجغرافيًا بعد أسبوع من الآن، بالتحديد في الـ22 من الشهر الجاري».