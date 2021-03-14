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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلجيكا.. الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرات مناهضة للعنصرية

الأحد 14/مارس/2021 - 04:36 ص
شرطة بلجيكا
شرطة بلجيكا
وكالات
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أفادت قناة "RTBF" التلفزيونية البلجيكية بأن الشرطة استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، لتفريق مظاهرات في مدينة لييج شرقي البلاد حملت شعار "حياة السود مهمة".

وذكرت القناة أن "الاحتجاجات كانت سلمية في البداية، وسار المشاركون بهدوء وسط المدينة في المنطقة الواقعة بين ساحات الجمهورية الفرنسية وسان لامبرت، ولكن سرعان ما تحولت لأعمال شغب، حيث هاجم المتظاهرون في البداية ضباط شرطة ثم بدأوا في إلقاء الحجارة على مبنى المخفر والسيارات الرسمية" هناك.

وأشارت إلى أن المظاهرات انطلقت عقب انتشار شريط فيديو لتوقيف فتاة صغيرة من أصل إفريقي "باستخدام القوة".

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