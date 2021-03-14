وزيرة الثقافة: نحرص على مواصلة تنفيذ البرامج الإبداعية لخلق شخصيات مستنيرة

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إن إقامة عروض فنية للمواهب الواعدة يصقل قدرات نجوم المستقبل، ويأتي دعما وتشجيعا لهم؛ لخلق شخصيات مستنيرة تسهم في بناء الوطن.جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر لطلاب فصول البيانو، بمركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد، وأقيم على المسرح الصغير.وأضافت وزيرة الثقافة أن تبنى ورعاية النابغين يعد أحد مسارات عمل الثقافة المصرية لخلق جيل جديد يحمل راية الفنون الجادة، مؤكدة الحرص على مواصلة تنفيذ البرامج الثقافية والفنية المتنوعة الهادفة إلى صناعة المبدعين.وأشادت بالمستوى المميز الذي ظهر عليه طلاب مركز تنمية المواهب بالأوبرا، وحثتهم على بذل المزيد من الجهد لاستكمال طريق الإبداع.كما حرصت وزيرة الثقافة على الترحيب بعازف البيانو العالمي رمزي يسى باعتباره أحد سفراء قوى مصر الناعمة بالخارج، وذلك قبيل مشاركته في حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني، والمقام على المسرح الكبير بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي؛ للاحتفاء بالموسيقى البولندية وإحياء ذكرى رحيل الموسيقار البولندى العالمي "كريستوف بيندريتسكى".يذكر أن حفل مركز تنمية المواهب تضمن مجموعة من الأعمال التي كتبها خصيصا لآلة البيانو كبار المؤلفين العالمين، ولاقت استحسان وإعجاب الحضور.