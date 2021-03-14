رئيس تحرير بيلد الألمانية يطلب إعفاءه موقتًا من منصبه بعد اتهامات وجهت إليه

قدّم رئيس تحرير صحيفة بيلد اليومية الألمانية جوليان ريشلت المستهدف بتحقيق داخلي على أثر شكاوى وُجّهت إليه، طلبا لإعفائه موقتا من منصبه، على ما أعلنت مجموعة أكسل سبرينجر.وحسبما افادت وكالة أنباء "تاس" قالت المجموعة المالكة للجريدة الألمانية اليومية الرائدة في بيان إنه "من أجل السماح بتوضيح (الادّعاءات) وعدم إثقال كاهل هيئة التحرير، طلب (ريشلت) من مجلس الإدارة إعفاءه موقتًا من منصبه"، موضحة أن طلبه هذا "تمت الموافقة عليه".ورُفِعت شكاوى داخلية عدة بحق ريشلت على خلفية مضايقات أخلاقية وإساءة استخدام منصبه. وعلى أثر هذه الشكاوى، قررت المجموعة فتح تحقيق يقوده مكتب محاماة ويتعلق بـ"انتهاكات محتملة" لقيَم الصحيفة وقواعدها من جانب رئيس التحرير البالغ أربعين عاما.وبالاستناد إلى تحقيق أجرته مجلة دير شبيغل، يُشتبه في أنّ ريشلت أقدم على ترقية متدرّبين تربطه بهم علاقات، ثم تهميشهم أو فصلهم من العمل. وبحسب المجلة، ابلغت موظفات في فريق العمل منذ أشهر عدّة الإدارة التي تأخرت على ما يبدو في التحقق من الادعاءات التي تطال ريشلت.وقالت المجموعة المالكة للصحيفة إن ريشلت "يرفض هذه الاتهامات"، مضيفة ان "التحقيق لا يزال جاريا" وانها لا ترغب "حاليا في اعطاء تفاصيل حول الإجراءات والادعاءات".