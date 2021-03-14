رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بلومبيرج»: البرازيل باتت مصدر قلق للصحة العالمية

الأحد 14/مارس/2021 - 06:39 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
طباعة
ذكرت وكالة "بلومبيرج" أن البرازيل التي تتصدر العالم في حصيلة وفيات كورونا اليومية وطفرته شديدة العدوى في الأمازون، باتت مصدر قلق لمنظمة الصحة العالمية، وبلدان الجوار البرازيلي.

وأشارت "بلومبيرج" إلى أن بيرو علقت الرحلات الجوية مع البرازيل، وتقوم أوروجواي بإرسال جرعات إضافية من اللقاحات إلى مدنها الحدودية، بينما تطالب تشيلي أي شخص قادم من البرازيل بالخضوع للحجر الصحي.

أما كولومبيا فهي لم تعمل على تعليق الرحلات الجوية مع البرازيل ومدينة ليتيسيا التابعة لها على الحدود، حيث تقطعت السبل هناك بمئات السياح منذ نهاية يناير.

وقال جوليان فرنانديز مدير علم الأوبئة في وزارة الصحة الكولومبية: "إنه قرار يصعب اتخاذه، ونحاول تقليل حجم وسرعة انتشار الطفرة الجديدة لنمنح أنفسنا الوقت لتعزيز التطعيم".

وتجاوزت البرازيل الهند لتصبح ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وفقا للأرقام الرسمية.

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية إنه تم تسجيل 85 ألفا و663 إصابة جديدة بالفيروس يوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 11 مليونا و363 ألفا و380.

وأضافت الوزارة أن 275 ألفا و105 أشخاص لقوا حتفهم حتى الآن بكورونا في البرازيل، التي يبلغ عدد سكانها 210 ملايين نسمة.

وانهار النظام الصحي في عدة مدن بما فيها ماناوس عاصمة ولاية أمازوناس، وذكرت بوابة "جي 1" الإخبارية أن المستشفيات في 53 مدينة بولاية ساو باولو وصلت إلى 100% من طاقتها، وتوفي ما لا يقل عن 45 مريضا بكورونا أثناء انتظارهم شغور الأسرّة في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات.

موضوعات متعلقة

«التعليم» تحدد مصير الأنشطة والمواد الفنية في التيرم الثاني (مستند)

السيسي يهنئ الدبيبة بثقة «النواب الليبي».. ويؤكد استعداد مصر لتقديم خبراتها

التعليم تعلن رابط الحصول على نتيجة «اولى وتانية ثانوى» للترم الثاني 2021

«5 أشخاص اقتحموا شقتها».. تفاصيل مصرع سيدة السلام

الصور

image description

وقفة احتجاجية لأهالي «البصارطة» بسبب «تجارة المخدرات»

image description

صيانة أعمدة الإنارة بقرية البصارطة في دمياط (صور)

image description

طرح بيع 25 وحدة سكنية لصندق الإسكان الاقتصادى بدمياط

image description

«مهندسين أسيوط» تناقش اضطراب التوحد والاكتشاف المبكر للمرض ونفي الخرافات

image description

محافظ أسيوط: طلاب ومعلمى مدارس التعليم الفنى طوروا كورنيش النيل

الأكثر قراءة

التعليم تعلن رابط الحصول على نتيجة «اولى وتانية ثانوى» للترم الثاني 2021

حريق هائل فى أحد المبانى السكنية بالنهضة (فيديو)

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

«الصحة» تكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

إحالة مراهقتين فرنسيتين للقضاء بسبب «تيك توك»

بعثة الأهلى تصل الكونغو استعدادا لمواجهة فيتا كلوب

رئيس تحرير بيلد الألمانية يطلب إعفاءه موقتًا من منصبه بعد اتهامات وجهت إليه

أتلتيكو مدريد يتعثر مجددا فى الدورى الإسبانى بتعادله السلبى مع خيتافى

أيام زمان

«احترف أدوار الشر».. حكاية الطفل عاطف مكرم مع السينما

«لا تتحدث في التليفون».. حكاية الزواج الذي سبب أزمة لميرفت أمين

«أحب دائمًا أن أكون في حالة حب».. عمر الشريف يعترف

«هرب من غرفة العمليات».. حكاية عبد السلام النابلسي مع المرض

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
دينيس سميث.. الأجندة الخفية للعولمة
ماجد حبته
الإيد الممدودة
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة: نحرص على مواصلة تنفيذ البرامج الإبداعية لخلق شخصيات مستنيرة

القومى للترجمة يصدر منزل الأشباح

شخصيات الكاريكاتير المصري.. من رفيعة هانم إلى عزيز بك الأليت

لحظة من لحظات المكاشفة