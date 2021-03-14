بعثة الأهلى تصل الكونغو استعدادا لمواجهة فيتا كلوب

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الكونغو الديمقراطية، استعدادا لمواجهة فريق فيتا كلوب في بطولة دوري أبطال أفريقيا.وحرص السفير حمدي شعبان، سفير مصر في الكونغو، على استقبال بعثة الأهلي برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، في مطار "ندجيلي" بالعاصمة الكونغولية "كينشاسا"، من أجل الترحيب بالبعثة، وتسهيل إجراءات الخروج من المطار والتوجه إلى فندق الإقامة.ويلعب الأهلي مع فيتا كلوب الكونغولي، عصر الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.