تركيا.. حبس 4 مشبوهين على صلة بتنظيم داعش

قررت السلطات القضائية التركية بمدينة إسطنبول حبس 4 أشخاص وترحيل 6 آخرين من أصل 14 شخصا أوقفتهم قوات الأمن للاشتباه بصلتهم بتنظيم داعش.وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن فرق مكافحة الإرهاب بإسطنبول نفذت عمليات مداهمة في 9 مارس الجاري طالت 13 منطقة بالمدينة وأسفرت عن توقيف 14 شخصا يشتبه في صلتهم بـ"داعش"، بينهم 7 أجانب.وأحالت الفرق الموقوفين الـ14 إلى السلطات القضائية، التي بدورها قررت ترحيل 6 منهم أجانب.وفي ما يتعلق بالموقوفين السبعة الأتراك، قرر القضاء حبس 4 منهم على ذمة التحقيق، وإطلاق سراح البقية تحت المراقبة القضائية.