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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المشيشى يأمل بتطور العلاقات التونسية مع ليبيا

الأحد 14/مارس/2021 - 01:08 ص
هشام المشيشي
هشام المشيشي
وكالات
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أعرب رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، عن أمله بتطور علاقات بلاده مع ليبيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، لما فيه خير ومصلحة الشعبين.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء التونسية، هنأ المشيشي في اتصال هاتفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بمناسبة نيل حكومة الوحدة الوطنية ثقة مجلس النواب الليبي.

وأوضحت رئاسة الحكومة التونسية، في بيان لها، أن المشيشي نوّه برفعة العلاقات القائمة بين تونس والجارة ليبيا، معربا عن أمله في أن "تتطور هذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين تجسيدا لروابط الأخوة والإيمان المشترك بوحدة المصير وبقيم التضامن والتعاون والتكامل".

وأشارت إلى أن المنفي أكد من جانبه، رغبة بلاده في تكثيف علاقات التعاون والتبادل التجاري بين البلدين.

ولفتت إلى أنه "أشاد بوقوف تونس حكومة وشعبا مع الشعب الليبي، مشددا على أن التونسيين لهم مكانة خاصة لدى جيرانهم الليبيين".

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