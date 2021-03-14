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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«شارلى إيبدو» تنشر رسمًا لملكة بريطانيا جاثية على عنق ميجان ماركل

الأحد 14/مارس/2021 - 06:09 ص
مبنى مجلة شارلي إيبدو
مبنى مجلة شارلي إيبدو الفرنسية
وكالات
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واجهت مجلة «شارلي إيبدو» انتقادات واسعة بنشرها رسمًا كاريكاتوريًا لملكة بريطانيا جاثية على عنق دوقة ساكس ميجان ماركل، في محاكاة لمقتل جورج فلويد على أيدي الشرطة الأمريكية.

وأفادت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، بأن الكاريكاتور حمل عنوان: «لماذا غادرت ميجان قصر باكنجهام؟»، ويصور ملكة بريطانيا وهي تضغط بركبتها على عنق ماركل، فيما تقول الأخيرة إنها «لا تستطيع التنفس»، على غرار حادث مقتل المواطن الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد على أيدي الشرطة، الذي أشعل احتجاجات دولية ضد عنف الشرطة والعنصرية في الولايات المتحدة.

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