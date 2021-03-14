«شارلى إيبدو» تنشر رسمًا لملكة بريطانيا جاثية على عنق ميجان ماركل

واجهت مجلة «شارلي إيبدو» انتقادات واسعة بنشرها رسمًا كاريكاتوريًا لملكة بريطانيا جاثية على عنق دوقة ساكس ميجان ماركل، في محاكاة لمقتل جورج فلويد على أيدي الشرطة الأمريكية.وأفادت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، بأن الكاريكاتور حمل عنوان: «لماذا غادرت ميجان قصر باكنجهام؟»، ويصور ملكة بريطانيا وهي تضغط بركبتها على عنق ماركل، فيما تقول الأخيرة إنها «لا تستطيع التنفس»، على غرار حادث مقتل المواطن الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد على أيدي الشرطة، الذي أشعل احتجاجات دولية ضد عنف الشرطة والعنصرية في الولايات المتحدة.