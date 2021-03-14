القومى للترجمة يصدر منزل الأشباح

عن المركز القومي للترجمة صدرت أمس الأول مسرحية "منزل الأشباح" للشاعر الرووماني "بلاوتوس" ترجمة وتقديم وتعليق حاتم ربيع حسن ومراجعة وتصدير محمد حمدي إبراهيم "ببلاتوس" تعتبر من روائع المسرح الدرامي العالمي وكتبها الشاعر الروماني الفذ "بلاوتوس" خلال الفترة بين عامي 200 ق. م.وتتمثل أهميتها في كونها إحدى أروع مسرحيات "بلاتوس" والذي استحق عن جدارة لقب "عبقري الفكاهة عند الرومان"، وقد استمد اسم المسرحية من أكثر مشاهدها تأثيران وهو مشهد خداع العبد "ترانيو" لسيده العجوز "ثيوبروبيديس" وادعائه أن المنزل مسكون بالأشباح.وتعد هذه هي الترجمة الأولى من نوعها إلى العربية مباشرة من اللغة اللاتينية لهذه المسرحية التى غفل عنها المترجمون، رغم أهمية بلاتوس بوصفه كاتبًا هزليًا لا يشق له غبار، ورغم بصماته الواضحة على المسرح الكوميدي، لذا كانت هذه الترجمة استشعارًا وتقديرًا لتاثير كاتبها العبقري االفذ وتاكيدًا لموهبته.. التي كانت مثار إعجاب بني جيله من الشعراء.