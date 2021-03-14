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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ملياردير هندى يتخطى أغنى أغنياء العالم بثروته

الأحد 14/مارس/2021 - 12:58 ص
جوتام أداني
جوتام أداني
وكالات
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تخطى الملياردير الهندي جوتام أداني أغنى أغنياء العالم، محققًا إضافة على ثروته بلغت 16.2 مليار دولار خلال عام 2020 لتسجل 50 مليارًا.

وأشارت صحيفة «بلومبيرج» الأمريكية التي نقلت الخبر، إلى أن الملياردير الهندي أداني (59 عامًا)، الذي تتمركز إمبراطوريته التجارية في حيدر أباد، حقق أكبر زيادة في ثروته خلال 2020، متفوقًا على رجل الأعمال الأمريكي إيلون موسك.

وأضافت: «أضحى أداني أغنى رجل في القارة الآسيوية، إذ إن الإضافة المشار إليها تمثل ضعف ما حققه منافسه موكيش أمباني، الذي حصد 8.1 مليار دولار خلال 2021».

وتتعدى استثمارات أداني الموانئ إلى المطارات، ومناجم الفحم الحجري في الهند وأستراليا، ومراكز البيانات الرقمية.

وسبق لأداني أن خطف في عام 1988، لكن خاطفيه أطلقوه دون الحصول على فدية، كما أنه كان موجودًا في فندق «تاج محل» في مومباي في 2008، عندما وقع الهجوم الإرهابي الذي أدى إلى مقتل وإصابة مئات الأشخاص.

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