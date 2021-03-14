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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قريبًا.. استئناف النقل البرى بين تونس وطرابلس

الأحد 14/مارس/2021 - 02:09 ص
استئناف النقل البرى
استئناف النقل البرى بين تونس وطرابلس
وكالات
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أعلنت الشركة التونسية للنقل بين المدن، أنها ستستأنف نشاط الخط الرابط بين تونس وطرابلس ابتداء من الـ19 من مارس.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أفادت الشركة التونسية بأن قرار استئناف الرحلات نابع من استقرار الوضع الأمني والصحي في ليبيا.

وأوضحت الشركة أنه قد تم فتح عملية الحجز المسبق بمحطة النقل البري بباب عليوة بتونس العاصمة.

ودعت الشركة إلى ضرورة الاستظهار بتحليل "PCR" لا يتعدى تاريخ إجرائه 72 ساعة قبل انطلاق الرحلة مع الالتزام بإجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا وخاصة منها التزام الكمامات داخل الحافلات والمحطات.

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