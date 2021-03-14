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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إسبانيا.. القبض على أحد أخطر زعماء المافيا الإيطالية

الأحد 14/مارس/2021 - 04:06 ص
شرطة إسبانيا
شرطة إسبانيا
وكالات
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أعلنت شرطة إقليم كتالونيا في إسبانيا توقيف أحد زعماء مافيا كالابريا الإيطالية «ندرانجيتا» في مدينة برشلونة، مشيرة إلى أنه من أخطر المجرمين المطلوبين في إيطاليا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء «تاس»، أوقف المطلوب البالغ من العمر 34 عامًا، والذي عرّف عنه الحرس المدني الكتالوني بالحرفين الأولين من اسمه «ج. ر»، في سوق سانت غيرفاسي الكبير في برشلونة، بفضل مراقبة أحد أفراد أسرته.

وكان متواريًا منذ سنوات ومطلوبًا في إيطاليا بتهمة الاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال، والانتماء إلى منظمة مافيوية، حسب ما أعلنت الشرطة.

ولفتت الشرطة إلى أنها بدأت عمليات البحث إثر تلقيها معلومات من محققين فرنسيين متخصصين في مكافحة المخدرات، ونجاحها في تقصي أحد أفراد أسرته بمساعدة الشرطة الإيطالية.

وحكمت محكمة إيطالية غيابيًا عليه في نوفمبر الفائت بالسجن 20 عامًا على دوره المركزي في شبكة اتجار بالمخدرات وتبييض الأموال في إيطاليا.

كما أوقف والده البالغ 74 عامًا، والمرتبط بالمافيا في مدينة بارما الإيطالية، حسب الشرطة في إقليم كتالونيا.

وتصنف مافيا «ندرانجيتا» في منطقة كالابريا جنوب إيطاليا بين أقوى شبكات الجريمة المنظمة وأكثرها ثراء بفعل تحكمها بجزء كبير من تجارة الكوكايين المهرب إلى أوروبا.

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