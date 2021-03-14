إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل بتوشكى

شهدت قرية توشكى بأسوان، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حادث انقلاب سيارة ربع نقل بجوار مزرعة الراجحي، بمركز نصر النوبة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى.وتلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بقرية توشكى، ما أسفر عن أصابة 3 أشخاص، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.