ولادة طفلة بشعر أبيض فى الأقصر

بعد ولادة طفل مصري مذبوح الرقبة قبل أشهر، شهدت محافظة الأقصر جنوب مصر واقعة غريبة أخرى حيث ولدت طفلة بخصلات شعر بيضاء في مقدمة الرأس.وقال الدكتور حامد سيد أحمد، استشاري أمراض النساء والولادة بمستشفى الأقصر الدولي والذي أشرف على عملية الولادة، إن الطفلة ولدت واكتشف وجود خصلات شعر بيضاء في مقدمة رأسها، مضيفا أن الأمر يرجع لمتلازمة ناتجة عن زواج الأقارب حيث إن أم الطفلة وزوجها تربطهما صلة قرابة.وكشف أنه يشرف دائما على ولادات أم الطفلة وسبق وأن انجبت طفلتين لديهما نفس الأمر وهو ما يؤثر على حاسة السمع عند هولاء الأطفال مستقبلا، مشيرا إلى ضرورة متابعة علاج مثل هذه الحالات مستقبلا وهو ما نصح به والدي الطفلة.وكان مستشفى أرمنت في محافظة الأقصر أيضا قد شهد في سبتمبر الماضي حالة ولادة نادرة لطفل مذبوح الرقبة.وكشف الدكتور محمد عز الدين، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى، أنه تم إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة حضرت إلى المستشفى تعاني من نزول مياه الجنين وتسمم الحمل، وعلى الفور تم إجراء الفحوصات اللازمة وتجهيز مكان عناية للأم.وأضاف أنه بعد الولادة لاحظ الطبيب محمد شكري، الذي قام بإجراء العملية، وجود تشققات في جلد الطفل، ولذلك تم إرساله للحضانة لفحصه وتشخيصه، وتبين أن الحالة تعاني من متلازمة تشقق جلدي وتشوهات متعددة.وأكد رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى، أن هذه الحالة لم تحدث من قبل، وأنها حالة نادرة، قد تحدث غالبا نتيجة تناول الأم أدوية معينة تؤدي بدورها إلى حدوث تشوهات للطفل، خاصة في بداية الحمل، حيث وُلد الطفل بتشققات جلدية تزداد مع حركته، ينتج عنها جروح البعض، منها ما أحدث قطعا في الرقبة يشبه حالة الذبح، مشيرا إلى أن الطفل لفظ أنفاسه عقب 24 ساعة فقط من ولادته.