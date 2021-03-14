أودينيزى يتعادل مع جنوى بهدف لكل منهما في الدورى الإيطالى لكرة القدم

تعادل فريق أودينيزي مع مضيفه جنوى بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.تقدم جنوى بهدف في الدقيقة 8 عبر مهاجمه جوران بانديف، قبل أن يتعادل أودينيزي في الدقيقة 30 بهدف لاعبه رودريجو دي باول من ضربة جزاء.بهذا التعادل، رفع أودينيزي رصيده إلى 33 نقطة في المركز العاشر بجدول الدوري الإيطالي، كما ارتفع رصيد جنوى إلى 28 نقطة في المركز الرابع عشر.