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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أتلتيكو مدريد يتعثر مجددا فى الدورى الإسبانى بتعادله السلبى مع خيتافى

الأحد 14/مارس/2021 - 01:28 ص
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
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تعثر فريق أتلتيكو مدريد مجددا في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد تعادله، مع مضيفه خيتافي بدون أهداف، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر المسابقة.

وظل أتلتيكو مدريد في صدارة جدول الدوري الإسباني، بعدما رفع رصيده إلى 63 نقطة، ولكنه خسر نقطتين بتعادله اليوم في سباق الحصول على لقب الليجا مع كل من ريال مدريد وبرشلونة، حيث يأتي الريال في المركز الثاني برصيد 57 نقطة، والبرسا في المركز الثالث برصيد 56 نقطة ويتبقى له لقاء بعد غد الإثنين، أمام فريق هويسكا.

وأكمل فريق خيتافي اللقاء بعشرة لاعبين فقط بعد طرد لاعبه ألان نيوم في الدقيقة 70، ولكنه نجح في النهاية في خطف تعادل ثمين من أتلتيكو مدريد المتصدر، ليرتفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي آخر خمس مباريات لأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، فقد الفريق 7 نقاط، بعد خسارته أمام ليفانتي (0-2)، وتعادله مع كل من ريال مدريد بنتيجة (1-1)، وخيتافي بدون أهداف، فيما حقق انتصارين فقط على فياريال (2-0)، وأتيتك بلباو بنتيجة (2-1).

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أتلتيكو مدريد يتعثر مجددا فى الدورى الإسبانى بتعادله السلبى مع خيتافى

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