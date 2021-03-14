البرازيل: أكثر من 75 ألف إصابةجديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة البرازيلية، ألفا و986 حالة وفاة، و75 ألفا و555 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكرت الوزارة- في بيان، أوردته شبكة (جوفيم بان) الإخبارية البرازيلية- أن بذلك يرتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بكورنا في البرازيل منذ بداية تفشي الوباء إلى 277 ألفا و91 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال تلك الفترة 11 مليونا و438 ألفا و935 إصابة.