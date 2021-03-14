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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل: أكثر من 75 ألف إصابةجديدة بكورونا

الأحد 14/مارس/2021 - 05:30 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
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سجلت وزارة الصحة البرازيلية، ألفا و986 حالة وفاة، و75 ألفا و555 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة- في بيان، أوردته شبكة (جوفيم بان) الإخبارية البرازيلية- أن بذلك يرتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بكورنا في البرازيل منذ بداية تفشي الوباء إلى 277 ألفا و91 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال تلك الفترة 11 مليونا و438 ألفا و935 إصابة.

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