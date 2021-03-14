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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وزيرة الثقافة تشهد حفل تنمية المواهب بالأوبرا

الأحد 14/مارس/2021 - 12:43 ص
حفل تنمية المواهب
حفل تنمية المواهب بالأوبرا
حسن أمين
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شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الحفل الذى نظمته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر لطلاب فصول البيانو بمركز تنمية المواهب، تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد، حيث أقيم الحفل على المسرح الصغير.

وقالت "عبد الدايم" إن إقامة عروض فنية للمواهب الواعدة يصقل قدرات نجوم المستقبل، ويأتي دعما وتشجيعا لهم، كما أن تبنى ورعاية النابغين يعد أحد مسارات عمل الثقافة المصرية لخلق جيل جديد يحمل راية الفنون الجادة.

وأكدت وزيرة الثقافة حرصها على مواصلة تنفيذ البرامج الثقافية والفنية المتنوعة الهادفة إلى صناعة المبدعين وخلق شخصيات مستنيرة تساهم فى بناء الوطن، مشيدة بالمستوى المميز الذي ظهر عليه طلاب مركز تنمية المواهب بالأوبرا، وحثتهم على بذل المزيد من الجهد لاستكمال طريق الإبداع.

كما حرصت وزيرة الثقافة على الترحيب بعازف البيانو العالمي رمزي يسى، باعتباره أحد سفراء قوى مصر الناعمة بالخارج، وذلك قبيل مشاركته في حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني، والمقام على المسرح الكبير بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي، للاحتفاء بالموسيقى البولندية وإحياء ذكرى رحيل الموسيقار البولندى العالمى "كريستوف بيندريتسكى".

يذكر أن حفل مركز تنمية المواهب تضمن مجموعة من الأعمال التى كتبها خصيصا لآلة البيانو كبار المؤلفين العالمين ولاقت استحسان وإعجاب الحضور.
حفل تنمية المواهب بالأوبرا
حفل تنمية المواهب بالأوبرا
وزيرة الثقافة تشهد حفل تنمية المواهب بالأوبرا
حفل تنمية المواهب بالأوبرا
حفل تنمية المواهب بالأوبرا
حفل تنمية المواهب بالأوبرا
حفل تنمية المواهب بالأوبرا
وزيرة الثقافة تشهد حفل تنمية المواهب بالأوبرا
حفل تنمية المواهب بالأوبرا
حفل تنمية المواهب بالأوبرا

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