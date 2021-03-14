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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الأردنية مكادى نحاس والعراقية نوفا عماد تعيدان إحياء رائعة أسمهان ياحبيبى تعالى

الأحد 14/مارس/2021 - 12:39 ص
مكادي نحاس
مكادي نحاس
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في أول دويتو بينهما، تجتمع المطربة الأردنية مكادي نحاس مع المطربة العراقية نوفا عماد في عمل غنائي واحد، تعيدان خلاله إحياء رائعة أسمهان (يا حبيبي تعالى) بطريقة عصرية.

وظلت كلمات أغنية (ياحبيبي تعالى الحقني شوف اللي جرالي من بعدك) محفورة في أذهان ووجدان المصريين والعرب طوال أكثر من 80 عاما منذ ظهورها لأول مرة بصوت الفنانة الراحلة أسمهان، وبعد ما يقارب القرن من الزمان على طرحها تعود الأغنية للحياة مرة أخرى.

دويتو غنائي يعيد إحياء أشهر أغنيات أسمهان، على طريقة مكادي ونوفا، اللتان قررتا تقديم نسختهما الخاصة من الناحية الموسيقية والغنائية للعمل الخالد الذي اعتبر ثورة في عالم الأغاني أيام الزمن الجميل، وقدمته أسمهان بلحن أغنية كوبية شهيرة للموسيقي الأرجنتيني أنطونيو ماتشين، ومازالت حاضرة حتى يومنا هذا.

وانتهى الثنائي مكادي نحاس ونوفا عماد من تسجيل الأغنية بمشاركة المطربة الإسبانية مايرا، بتوزيع موسيقي مغاير مع الاحتفاظ بلحنها الكوبي الأصلي، وتنويان طرحها للجمهور العربي بشكل فيديو كليب مصور مطلع شهر أبريل المقبل، تم تصويره عن بعد بين عمان وكندا.

وتعقب الأغنية المنتظرة مشاركة مكادي نحاس في (أوركسترا الأرض) أول وأضخم حدث موسيقي من نوعه يحدث على مستوى العالم، تم إطلاقه بشكل فيلم موسيقي وأغنية وفيديو كليب مطول جمع 197 موسيقيا وفنانا يمثل كل واحد منهم دولة من دول العالم، في أكبر توليفة فنية تجتمع في عمل فني واحد مقدمين أغنية (الحياة جميلة بوجودنا معًا).

نوفا عماد، مغنية وملحنة عراقية مقيمة في كندا، تنحدر من عائلة فنية، فوالدتها هي الفنانة العراقية الشهيرة سيتا هاكوبيان، ووالدها المخرج العراقي عماد بهجت، وتمتد رحلتها الغنائية لأكثر من 15 سنة، وضعت بصمتها المميزة في تترات المسلسلات الدرامية العالمية والعربية، منها المسلسل الكندي الشهير (Sanctuary)، وخطفت قلوب جمهورها المصري بتقديمها أغنيات مسلسل (السبع وصايا)، الذي ظهر للنور منذ ست سنوات، وتعاونت خلال الأغاني مع الموسيقار هشام نزيه.

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