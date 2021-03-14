صحيفة: المغرب فى المرتبة 53 عالميا بتقرير ممارسة الأعمال 2020

ذكرت صحيفة (الأيام) المغربية أن المملكة احتلت المرتبة الـ53 عالميا في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2020، الصادر عن البنك الدولي، مشيرة إلى أن المغرب يقترب من دخول قائمة أفضل 50 اقتصادا على مستوي العالم.وأضافت الصحيفة أن المغرب تقدم 7 مراتب مقارنة مع عام 2019، وأصبح يحتل اليوم المرتبة 53 عالميا من بين 190 بلدا.وأشارت الصحيفة إلى أن ترتيب الدول يعتمد على 10 معايير، هي بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية مستثمري الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية التعثر.