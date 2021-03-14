«مانشستر سيتى» يفوز على «فولهام» بثلاثية نظيفة فى الدورى الإنجليزى

حقق فريق مانشستر سيتي الفوز على مضيفه فولهام بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب كرافين كوتاج، في إطار الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.سجل ثلاثية السيتي كل من جون ستونز في الدقيقة 47، وجابريل جيسوس في الدقيقة 56، وسيرجيو أجويرو في الدقيقة 60 من ركلة جزاء.الفوز رفع رصيد السيتي إلى 71 نقطة، ليعزز من صدارته لجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد فولهام عند 26 نقطة في المركز الـ18.