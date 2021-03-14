جنوب أفريقيا: 82 حالة وفاة وألف و541 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا، تسجيل 82 حالة وفاة وألف و541 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكرت صحيفة "تايمز لايف" المحلية ان إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في جنوب أفريقيا ارتفع منذ بداية تفشي الوباء إلى 51 ألفا و261 حالة.وأضافت الصحيفة أن العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال تلك الفترة بلغ مليونا و528 ألفا و414 إصابة، تعافى منها مليون و452 ألفا و988 حالة.