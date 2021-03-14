أمين المجلس الإسلامى بجنوب السودان: مصر أثرت إيجابيًا فى بلادنا بشكل كبير

قال أمين المجلس الإسلامي بجنوب السودان عبد الله براج كوت، إن مصر أثرت إيجابيًا في بلادنا بشكل كبير، حيث إن هناك 80% من طلابنا من خريجي الجامعات المصرية، مؤكدًا على دور مصر القوي في إحلال السلام في بلاده.وأشار «كوت»- في كلمته خلال الجلسة الثانية من المؤتمر العام الحادي والثلاثين لـ «حوار الأديان والثقافات»- إلى أن الحكومة بجنوب السودان تعزز قيم المواطنة، وأن المسلمين يمارسون عبادتهم بحرية، لافتًا إلى أنهم يقوموا بتدريب الأئمة على تقديم المنهج الإسلامي الصحيح، حتى لا يقع المواطنون فريسة للأفكار المتطرفة.وأضاف أن المجلس قدم رؤية للأمم المتحدة لدعم السلام في بلاده، ودعم الحوار الوطني، ووقف الاقتتال، ونبذ العنف والتفرقة.