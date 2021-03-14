سعر اليورو فى مصر اليوم الأحد 14-3-2021

أسعار العملات الأجنبية اليوم فى البنوك

جدير بالذكر أن اليورو هو العملة الموحدة لدول الاتحاد الأوروبي، الذي يعد بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي، ويتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت بألمانيا.