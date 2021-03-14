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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو فى مصر اليوم الأحد 14-3-2021

الأحد 14/مارس/2021 - 05:22 ص
اليورو
اليورو
منة سالم
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يقدم لكم موقع " الدستور" في هذا التقرير سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية وفقًا للتداولات الصباحية اليوم الأحد 14-3-2021 في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصري.

سعر اليورو في مصر اليوم الأحد 14-3-2021

على المستوى المحلي، يتيح بنك مصر إيران أعلى سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه كأعلى مستوى له في السوق المحلية عند 18.96 جنيه للبيع، كما تتيح البنوك الثلاثة الإسكندرية وأبوظبي الأول والأهلي المتحد أعلى مستوى للعملة الأوروبية في السوق المحلية مقابل الجنيه المصري عند مستوى 18.56 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

بدأ سعر صرف اليورو الأوروبي تداولاته في البنك الأهلي المصري باستقرار نسبي مقابل الجنيه المصري، ليأتي عند مستوى 18.59 جنيه للشراء، و18.76 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجلت مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في السوق المصرية للشراء والبيع داخل فروع بنك مصر؛ مستوى 18.65 جنيه للشراء، و18.85 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

ويمكن الحصول على اليورو الأوروبي من البنك التجاري الدولي أكبر مصرف خاص في السوق المحلية المصرية بسعر 18.61 جنيه للشراء، 18.78 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

وجاء سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، داخل فروع بنك قطر الوطني الأهلي اليوم عند مستوى 18.61 جنيه للشراء، 18.78 للبيع.

سعر اليورو في بنك HSBC

ووصل سعر صرف اليورو اليوم، مقابل العملة المحلية المصرية، داخل فروع HSBC، عند 18.61 جنيه للشراء، و18.78 للبيع.

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جدير بالذكر أن اليورو هو العملة الموحدة لدول الاتحاد الأوروبي، الذي يعد بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي، ويتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت بألمانيا.

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