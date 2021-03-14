دورة تدريبية جديدة لمساعدة رائدات الأعمال بجامعة القاهرة

شروط التقدم إلى الدورة التدريبية:



للتسجيل:



تنظم حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، دورة تدريبية جديدة بعنوان "Her Cycle" لمساعدة رائدات الأعمال على تنفيذ مشروعاتهن فى أى من المجالات الاقتصادية.وكتبت حاضنة الأعمال عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك: "في FEPS BI شايفينك ناجحة، مؤمنين بيكِ وبمشروعك حتى لو لسه مجرد فكرة على الورق، التعاون والاجتهاد هيحولها لكيان ملموس تستفيدي منه ويفيد مجتمعك"، وذلك من خلال إشراف متخصصين، وخبراء فى ريادة الأعمال.1. أن يكون لديكِ فكرة مبدئية تصلح لمشروع ناشئ في أيٍ من المجالات الاقتصادية.2. إن الفكرة تقدم منتجًا أو خدمة مفيدة للمجتمع.3. إنك تكوني مؤمنة وملتزمة بتحويل فكرتك لمشروع على أرض الواقع.4. السن من 20: 45 سنة.5. إنك تكوني طالبة جامعية أو خريجة الجامعات المصرية.مشاركتك وتسجيل فكرتك في دورة Her Cycle 2021 على اللينك التالي: