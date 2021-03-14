ضبط 10 آلاف عبوة عسل نحل منتهية الصلاحية فى البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية، وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية المختلفة، والتأكد على هيبة الدولة، ومراجعة جميع السلع الغذائية المختلفة وتاريخ إنتاجها وصلاحيتها.وأسفرت تلك الحملة التي شارك فيها العقيد وجدي الصيرفي، رئيس مباحث التموين عن ضبط 10 آلاف كيس عسل نحل عبارة عن تذاكر منتهية الصلاحية، وماكينة الإنتاج، و٢٢٠ علبة منتج نهائي، و١٣ بستله مواد خام زنة البستله ٢٠ك، وكمية من العبوات الفارغة ومستلزمات الإنتاج والإضافات.وتم تحرير المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.