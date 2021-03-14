رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 10 آلاف عبوة عسل نحل منتهية الصلاحية فى البحيرة

الأحد 14/مارس/2021 - 12:19 ص
حملة تموينية
حملة تموينية
البحيرة معوض هويدى
طباعة
نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية، وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية المختلفة، والتأكد على هيبة الدولة، ومراجعة جميع السلع الغذائية المختلفة وتاريخ إنتاجها وصلاحيتها.

وأسفرت تلك الحملة التي شارك فيها العقيد وجدي الصيرفي، رئيس مباحث التموين عن ضبط 10 آلاف كيس عسل نحل عبارة عن تذاكر منتهية الصلاحية، وماكينة الإنتاج، و٢٢٠ علبة منتج نهائي، و١٣ بستله مواد خام زنة البستله ٢٠ك، وكمية من العبوات الفارغة ومستلزمات الإنتاج والإضافات.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
حملة تموينية
حملة تموينية
حملة تموينية
حملة تموينية

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مدبولى يكلف بعدم إصدار أى تصاريح بناء أو هدم فى نطاق القاهرة التاريخية

أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 13-3-2021

«أتربة وانخفاض حرارة».. تفاصيل طقس اليوم

رابط توزيع مناهج الأزهر الجديدة 2021 للترم الثاني

الصور

image description

صيانة أعمدة الإنارة بقرية البصارطة في دمياط (صور)

image description

طرح بيع 25 وحدة سكنية لصندق الإسكان الاقتصادى بدمياط

image description

«مهندسين أسيوط» تناقش اضطراب التوحد والاكتشاف المبكر للمرض ونفي الخرافات

image description

محافظ أسيوط: طلاب ومعلمى مدارس التعليم الفنى طوروا كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال تغطية وتبطين ترعة بني فيز (صور)

الأكثر قراءة

التعليم تعلن رابط الحصول على نتيجة «اولى وتانية ثانوى» للترم الثاني 2021

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

تفاصيل جديدة عن رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

مدبولى يكلف بعدم إصدار أى تصاريح بناء أو هدم فى نطاق القاهرة التاريخية

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

أتلتيكو مدريد يتعثر مجددا فى الدورى الإسبانى بتعادله السلبى مع خيتافى

«مانشستر سيتى» يفوز على «فولهام» بثلاثية نظيفة فى الدورى الإنجليزى

الشرطة الأمريكية تؤكد تقدمها في قضية مقتل بريونا تايلور

توزيع منهج شهر مارس 2021 للصف الخامس الابتدائي

أيام زمان

«احترف أدوار الشر».. حكاية الطفل عاطف مكرم مع السينما

«لا تتحدث في التليفون».. حكاية الزواج الذي سبب أزمة لميرفت أمين

«أحب دائمًا أن أكون في حالة حب».. عمر الشريف يعترف

«هرب من غرفة العمليات».. حكاية عبد السلام النابلسي مع المرض

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
دينيس سميث.. الأجندة الخفية للعولمة
ماجد حبته
الإيد الممدودة
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
المزيد

الثقافة

شخصيات الكاريكاتير المصري.. من رفيعة هانم إلى عزيز بك الأليت

لحظة من لحظات المكاشفة

دم العنزة

ملهمة الشاعر