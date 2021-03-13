حملة مكبرة على المخابز بالبحيرة (تفاصيل)

شنت مديرية التموين بالبحيرة حملات على المخابز، بالتنسيق مع مباحث التموين والوحدات المحلية، وذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمواد الغذائية والمخابز البلدية؛ لضبط الأسعار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وأسفرت الحملة التى استهدفت المخابز البلدية عن تحرير 21 محضرًا، بينها 12 محضر نقص وزن حتى 24 جرامًا، ومحضر مخبز للإنتاج غير مطابق للمواصفات القانونية، ومحضر توقف عن الإنتاج بدون إذن، ومحضرين تجميع بطاقات بإجمالي 182 بطاقة ذكية.كما تم تحرير محضر تصرف فى كميات دقيق بعدد 200 شيكارة 50 بإجمالي 10 أطنان ومحضر لعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف.وتم تحرير المحاضر اللازمة وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المخالفين.