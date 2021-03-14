المجتمع المدنى ومجلس النواب يتشاركا فى قانون موحد للعنف ضد المرأة

تشارك المجتمع المدني وجزء من أعضاء مجلس النواب في تقديم قانون موحد للعنف ضد المرأة، في شكل منظم يعمل على تغليظ العقوبات الخاصة بهذه الجرائم، وتمت مناقشة أبواب القانون الموحد مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة الكبرى.وننشر خلال السطور التالية ملامح من هذا القانون حيث قالت الدكتورة راندة فخر الدين المدير التنفيذي للاتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة، جاء مشروع القانون الموحد في 7 أبواب، كان أولها هو: باب التعاريف والمفاهيم لكل أنواع العنف الممارس ضد المرأة، فقد قدم القانون صياغة واضحة ومحددة لمفاهيم العنف للوصول إلى العقوبة المناسبة، بينما شمل الباب الثاني إجراءات التقاضي، وسرعة تحريك الدعاوى القضائية بداية من تدريب وحدات شرطة متخصصة من عناصر نسائية على قضايا العنف ضد المرأة، وتخصيص خط ساخن منفرد مسئول عن تلقى الشكاوى المعلقة بجرائم العنف ضد المرأة.وأضافت: وأيضًا شمل الباب الثاني تخصيص دائرة بالمحكمة الإبتدائية لنظر القضايا المتعلقة بهذه الجرائم وسرعة تقاضيها، بينما تناولت الأبواب الأخرى أنواع العنف المتعلقة بالجرائم الجنسية، وجرائم إسقاط الحوامل، والجرائم الخاصة بخطف النساء والفتيات والأطفال واستغلالهم، وأيضًا جرائم العنف الأسرى، وأخيرًا كان الباب السابع المتعلق بالوقاية وحماية المرأة من العنف.وعن وقت تقديمه قالت لـ"الدستور" أنه سيتم تقديم القانون في وقت قريب على طاولة مجلس النواب لمناقشته وإمكانية الموافقة عليه وتطبيقه.