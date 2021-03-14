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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أسباب تراجع حركة السياحة الألمانية فى مصر.. وانفراجة خلال شهرين

الأحد 14/مارس/2021 - 06:55 ص
السياحة في مصر
السياحة في مصر
رامى حسين
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حدد الدكتور سعيد البطوطي، أستاذ الاقتصاد والتسويق السياحي بجامعة فرانكفورت بألمانيا، أسباب تراجع حركة السياحة الألمانية إلى مصر، والتى تتعلق فى المقام الأول بجائحة كورونا.

وقال "البطوطي"، في تصريحات لـ"الدستور"، إن ما يعرقل قدوم السائحين الألمان، أنه يلزم على المسافر إلى مصر بإجراء فحص كورونا قبل السفر، والذى تبدأ أسعاره من 70 يورو، بالإضافة إلى إجراء فحص آخر عند عودته وعزل صحى لمدة 10 أيام، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات الاحترازية تمنع الألمان من السفر، ولا تنطبق على مصر فقط، بل على 132 دولة أخرى.

وأضاف "البطوطى" أن التوقعات تشير إلى توافد الحركة الألمانية على السوق المصري خلال شهر مايو المقبل، وخاصة مع تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا، كما أن الحكومة الألمانية تضع فى خطتها بأنه بحلول نهاية شهر سبتمبر سيكون كافة المواطنين الألمان حصلوا على اللقاحات المضادة للفيروس.

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