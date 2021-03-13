البرلمان الصربى: مصر أفضل ثانى وجهة سياحية لدى الصرب

أعرب بالما مركوفيك عضو البرلمان الصربي، عن تميز العلاقات المصرية الصربية، مشيرًا إلى أن مصر تعتبر ثاني وجهة سياحية مفضلة لدي المواطن الصربي بعد اليونان، مما يمثل فرصة جيدة للمقاصد السياحية المصرية لجذب مزيد من السائحين الصرب، جاء ذلك خلال لقاء بنائب وزير السياحة والآثار.وقد تم مناقشة إمكانية تنظيم رحلات سياحية لعدد من أكبر الأطباء الصرب والأشهر على مستوى الاتحاد الأوروبي لزيارة مصر خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى إمكانية تنظيم رحلات طلابية إلى البحر الأحمر وربطها بزيارات إلى كل من الأقصر وأسوان لجذب شريحة طلاب المدارس والجامعات.كما استعرضت نائب الوزير الجهود التى تبذلها الدولة المصرية لدعم القطاع السياحي، والإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المطبقة للعودة التدريجية الآمنة للسياحة، واحتواء تبعات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.